Dopo un brutto primo tempo, l'Inter è riuscita a ribaltare una difficile partita contro la Roma, mettendo in mostra una prova di forza spaventosa, anche in ottica scudetto. Come scrive il Corriere dello Sport, la svolta è arrivata nell'intervallo, anche grazie a una chiamata di mister Inzaghi (ieri squalificato) allo staff:

"Il nuovo scatto nerazzurro è arrivato in una giornata più complicata del solito. Lo svantaggio prima dell’intervallo, due reti incassate in un tempo - non accadeva da quasi due anni, dal match interno con l’Empoli del 6 maggio 2022, poi guarda caso vinto sempre per 4-2 -, la sensazione di una squadra meno lucida e attenta rispetto alle ultime uscite, e in difficoltà davanti all’aggressività della Roma. Beh, riuscire a ribaltare tutto anche in quelle condizioni è stata un’altra, l’ennesima, dimostrazione di forza".