CdS – Inter, tentazione Bastoni: indicazioni positive, titolare contro l’Udinese?

Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista del match contro l'Udinese, in programma questa sera a San Siro. Tra i ballottaggi di casa Inter c'è quello riguardante il braccetto sinistro difensivo, con le quotazioni di Alessandro Bastoni in netto rialzo: il difensore nerazzurro è pienamente recuperato dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane, e nell'allenamento della vigilia si è alternato con Carlos Augusto.