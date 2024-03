“Per ricordare quanto siano imponderabili gli ultimi tre mesi di Champions basta ricordare com’era messa proprio l’Inter un anno fa: il 10 marzo perdeva anche a La Spezia una partita assurda e partiva per Oporto piena di dubbi, a cominciare da quelli sulla panchina di Inzaghi, salvata sempre in Portogallo ai quarti con il Benfica (dopo altri ko in campionato) e poi blindata con il derby vinto in semifinale e la prestazione contro il City a Istanbul”, ricorda il Corriere della Sera.