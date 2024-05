"Prossimo a completare il rifinanziamento del club che darà continuità alla gestione Suning (che ha già portato 7 trofei), Steven Zhang da tempo ha manifestato il desiderio di rivedere i suoi giocatori in tournée in Cina. L’ultima volta era successo nel 2019, prima del Covid. Malgrado un’estate piena di impegni, l’Inter il 25 luglio partirà per Chengdu (appunto la città dei panda giganti) per giocare due amichevoli - le avversarie dovrebbero essere Atletico Madrid e Psg - e rientrare in Italia a inizio agosto, forse dopo un passaggio a Shanghai e/o a Nanchino. Programma ancora da ufficializzare, anche perché il tutto potrebbe essere anticipato di un paio di giorni per potere poi rifinire al meglio la preparazione ad Appiano in vista dell’inizio della stagione ufficiale. La trasferta è certa malgrado gran parte della rosa tra metà giugno e metà luglio sarà impegnata con Europeo e Coppa America, mentre la prima giornata di campionato è fissato per il 17 agosto", rivela La Gazzetta dello Sport.