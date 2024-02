"Il cuscinetto messo sulla Juventus permetterà qualche rotazione nel match con la Salernitana, che precederà l’andata con l’Atletico Madrid del 20 febbraio. C’è fiducia che torni subito a disposizione Frattesi, dopo il risentimento al retto femorale della coscia destra. C’è qualche preoccupazione, invece, per le condizioni di Acerbi, costretto ad uscire per un indurimento al polpaccio della gamba destra. La zona è la stessa dell’infortunio che lo aveva tenuto fuori per più di un mese, tra agosto e settembre scorsi".