Inter, contro l’Udinese novità sulle maglie: non ci sarà la scritta Paramount+, ma…

Come rivela La Gazzetta dello Sport "Sabato sulle maglie dell’Inter, impegnata a San Siro nella quindicesima di Serie A contro l’Udinese, una sorpresa per tutti i tifosi (e pure per gli appassionati di serie tv e di fantascienza). Sul petto di Lautaro e soci non il classico logo dello sponsor Paramount+, ma quello di un nuovo prodotto in uscita sul canale in streaming statunitense: è l’ultimo capitolo della celebre saga “Transformers”, intitolato “Il risveglio”.