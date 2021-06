FCIN1908 / Inter, Vagiannidis vuole tornare in Grecia: contatti con 3 club, il punto

L'esterno greco classe 2001, terminata l'infelice esperienza in Belgio con il Sint-Truiden, spera di tornare in patria

Tra i tanti giovani di proprietà Inter tornati alla base c'è anche Georgios Vagiannidis: l'esterno greco, classe 2001, ha terminato l'infelice esperienza in Belgio con la maglia del Sint-Truiden, ed è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, l'ipotesi più probabile per lui è quella di un nuovo prestito. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il giocatore avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in patria, in Grecia.