Inzaghi, col Lecce un’Inter diversa: senza Lautaro. Coppia quasi inedita: Arnautovic-Thuram

"Il tema tecnico della partita contro il Lecce è quasi tutto qui. È in una squadra, l’Inter, costruita bene intorno a Lautaro, talmente bene al punto di viaggiare al ritmo di 2,4 gol ogni 90 minuti. Senza l’argentino, si scende a 0,7, rapportando sempre il dato sulla partita intera. Giochino simile pure per quel che riguarda i tiri in porta: 1,4 senza Lautaro, più del triplo - ovvero 5 - con il numero 10 operativo. Inzaghi non ha avuto per la verità molto tempo per lavorare sull’affinità di coppia tra Thuram e Arnautovic. In linea teorica, i due potrebbero funzionare meglio rispetto all’austriaco vicino a Lautaro, costretto com’è stato l’argentino mercoledì contro il Bologna ad allontanarsi dall’area. Thuram quel lavoro lo fa per natura, stasera non sarà per lui una grande novità. A lui si aggrappano le certezze di Inzaghi in fase offensiva, di là invece ci sono gli interrogativi legati a un rendimento insufficiente. Di fatto, come aver vicino i due opposti del mercato dell’Inter fin qui: straordinaria l’intuizione Thuram, deludente la scelta di Arnautovic, che deve ancora trovare il primo gol della sua carriera a San Siro. Magari oggi è l’occasione giusta, pure per far felice una società e uno staff tecnico che non smette di difenderlo", aggiunge il quotidiano.