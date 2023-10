“Due punti sanguinosi”, Inzaghi non digerisce il pareggio. Dopo la sosta analisi approfondita

Il tecnico nel post partita si è mostrato molto arrabbiato per come la squadra ha gestito il doppio vantaggio e per come si è fatta rimontare

Brutta gestione della gara da parte dell'Inter e Inzaghi lo ha sottolineato nel post partita. Una squadra come l'Inter non può farsi rimontare il doppio vantaggio creato nei primi 13'. Altri due punti buttati che possono pesare enormemente nell'economia del campionato.

"Almeno all’andata non incrocerà altre emiliane, ma non basterà il dettaglio geografico a calmare il Simone furioso. Non gli va proprio giù l’aver buttato alle ortiche una vittoria che era stata costruita in 13’ facili facili. I due punti gentilmente donati al Bologna, e definiti «sanguinosi», si sommano ai tre regalati al Sassuolo nell’ultima gara casalinga prima di ieri pomeriggio. L’Emilia risulta indigesta, soprattutto se i nerazzurri non mostrano la lucidità che vorrebbe Inzaghi", scrive La Gazzetta dello Sport.