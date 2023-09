Arnautovic out, Inzaghi studia nuove soluzioni: Inter col doppio trequartista o 3-5-1-1?

Inter a punteggio pieno, ma con un problema in più. L'infortunio di Arnautovic limita le rotazioni di Inzaghi in attacco, il tecnico ora ha a disposizione solamente 3 attaccanti. Toccherà a lui trovare nuove soluzioni per non spremere gli attaccanti che ha a disposizione.

"Non sarà facile, ma neppure impossibile, a patto di alzare il volume rispetto a Empoli, trasferta che ha lasciato in eredità l’infortunio muscolare di Arnautovic. L’austriaco potrebbe rimanere fuori a lungo e per quanto fin qui non abbia incantato, la sua assenza apre un buco nel parco attaccanti. Una quinta punta non c’è, da qui in avanti ruoteranno Lautaro, Thuram e Sanchez. Coperta corta, ma in altri settori abbondano le scelte e Simone Inzaghi può trasformare l’inciampo in un’opportunità. Per far respirare uno dei centravanti, potrebbe lavorare su un 3-4-2-1 con due trequartisti incursori. Frattesi e Mkhitaryan, Klaassen e Sensi hanno i mezzi per muoversi tra le linee", sottolinea La Gazzetta dello Sport.