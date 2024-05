“Inutile aspettarsi un esito formale dall'incontro di oggi fra Inzaghi e i manager cui il fondo Oaktree ha assegnato il dossier Inter. Niente annunci su un rinnovo di contratto, che potrà essere firmato solo dopo il 5 giugno. Quel giorno si riunirà per la prima volta il nuovo cda nerazzurro, che nascerà dall'assemblea del giorno precedente. Lì i primi veri passi importanti dell'Inter all'americana. Con e per Inzaghi, non ci saranno sorprese. In gioco solo la durata del rapporto col club, come peraltro gia sarebbe stato con Zhang: 2026 o 2027, le opzioni non valgono nulla, perché non sono soldi”, scrive il Giornale.