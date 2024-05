Anzi, la vetrina internazionale (quindi allargando il discorso anche al Mondiale per club) è in assoluto l’opportunità migliore per creare valore attorno e dentro il club. Si tratta, però, di capire come alzare la competitività della squadra, inseguendo in parallelo «la stabilità operativa e finanziaria» del club. Ma questa è materia che, inevitabilmente, coinvolgerà Marotta, Ausilio e Baccin. Il tema verrà affrontato in una successiva riunione con lo stesso Simone, ma non necessariamente oggi. Del resto, con la stagione che si è appena conclusa, è il momento di entrare nei dettagli della preparazione di quella che sta per cominciare".