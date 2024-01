Inzaghi, due mesi per recuperare la vera Inter. Obiettivo tornare quelli di ottobre-novembre

"Per questo preferisce non concentrarsi troppo sul dettaglio del momento, ma ragionare sul medio-lungo periodo: nei prossimi due mesi e spicci bisogna recuperare la migliore Inter, diversa da quella un po’ ammaccata delle ultime uscite per portare a casa le prime missioni stagionali. Oltre il duello in campionato, c’è la Supercoppa da difendere e il turno da passare in Champions. Il fatto che adesso la rosa di Inzaghi sia al completo per davvero (al netto del povero Cuadrado, su cui nessuno ha mai potuto fare affidamento), e che ci sia pure un Buchanan da inserire nel motore, sparge ottimismo. Nonostante lo psicodramma vissuto col Verona abbia lasciato tossine e qualche alone, c’è margine per tornare quelli di ottobre-novembre", aggiunge il quotidiano.