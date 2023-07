il Giornale – Inter-Inzaghi, intesa per il rinnovo. E si lavora per quello di Dimarco: le cifre

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de il Giornale, l'accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi con l'Inter è sempre più vicino. Il tecnico piacentino, infatti, ha un contratto fino al giugno 2024 che verrà prolungato di un altro anno con opzione fino al 2026 a 6 mln a stagione.

Non solo Inzaghi perché - riporta sempre il Giornale - l'Inter è al lavoro per il rinnovo di Dimarco: "Per il terzino si lavora a un nuovo accordo fino al 2028 con quasi il raddoppio dello stipendio dagli attuali 1,8 a 3 milioni a stagione", si legge sul quotidiano.