Dopo l'allenamento di oggi pomeriggio la squadra rimarrà in ritiro in vista della sfida di domani sera contro il Napoli

"Unico modo per mettersi alle spalle la delusione per l’euro-eliminazione è pensare al dover completare ancora il lavoro in campionato. Simone Inzaghi lo ha ricordato alla squadra e, anche per risintonizzare il gruppo sull’obiettivo seconda stella oggi, dopo l’allenamento pomeridiano, porterà tutti in ritiro.