Inter, Inzaghi incrocia le dita: Thuram giocherà ancora titolare con la Francia

L'attaccante nerazzurro, con ogni probabilità, sarà in campo dal primo minuto anche in amichevole contro la Germania

Ora che ci ha preso gusto a segnare, Marcus Thuram non vuole fermarsi: l'attaccante dell'Inter, dopo il primo gol in nerazzurro e quello con la Francia, con ogni probabilità giocherà dal primo minuto anche l'amichevole contro la Germania, con l'obiettivo di prolungare la sua settimana da sogno. Ad Appiano Gentile incrociano le dita, sperando che tutto fili liscio in vista del derby contro il Milan.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Ovvio pensare al derby con il Milan, ma prima della sfida del 16 settembre ci sarà quella con la Germania: un'amichevole che, con ogni probabilità, il francese giocherà da titolare, visto che, dopo il guaio alla caviglia, Giroud è stato rispedito a casa. Insomma, dei due centravanti, quello rossonero sarà certamente più fresco e riposato, seppure ammaccato. Il nerazzurro, invece, magari sarà più stanco, ma potrà sfruttare l'occasione per migliorare la condizione. Di sicuro, per lui, la sfida sarà amichevole fino a un certo punto visto che in Bundesliga ha giocato nelle ultime 4 stagioni e vorrà fare bella figura. Il timore di Inzaghi, evidentemente, è quello che ci possa scappare un infortunio. Perché quando la iella ci vuole mettere lo zampino c'è poco da fare. D'altra parte, però, l'entusiasmo, la fiducia e l'autostima possono trasformarsi in benzina supplementare. E allora tanto vale che, dovendo giocare (possibilmente non per 90'…), Thuram segni un altro gol".