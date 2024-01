Bastoni? Inzaghi si riserva un’ulteriore verifica: pronto De Vrij. Conferma a destra

Un solo dubbio per Inzaghi per la formazione che scenderà in campo questa sera contro il Napoli. Il tecnico confermerà l'Inter che è scesa in campo e ha vinto in maniera esaltante contro la Lazio. Ci sarà, molto probabilmente, un solo cambio in difesa: Bastoni ha rimediato un affaticamento e al suo posto dovrebbe esserci De Vrij.