Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: quattro interisti dal 1′, out Immobile

Luciano Spalletti si affida a tutti i calciatori dell'Inter a disposizione per la gara che vale tantissimo per gli azzurri

Si può soltanto vincere. Per continuare a sperare nella qualificazione diretta a Euro2024, l'Italia di Luciano Spalletti deve battere l'Ucraina questa sera al Meazza. Facendolo, andrebbe a pari punti in attesa del match di ritorno e sperando in altri passi falsi degli avversari. Luciano Spalletti, al debutto casalingo da commissario tecnico dopo il pareggio in Macedonia, ha scelto l'undici da mandare in campo.