Joao Mario, ancora in sospeso la questione tra Inter e Sporting

Lo Sporting Lisbona ha pubblicato i propri conti per la stagione 22-23. All'interno dei documenti depositati dal club portoghese c'è anche la questione Joao Mario. Una questione in sospeso dall'agosto 2016 - come scrive Calcioe Finanza - su una clausola che obbligava l'Inter a versare una cifra di 30 mln qualora il giocatore si fosse trasferito in un altro club portoghese. Il calciatore è passato al Benfica dopo la rescissione del contratto con la società interista nel luglio 2021.