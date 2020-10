UFFICIALE – Juve-Napoli, la Lega Serie A annuncia: “La gara resta in programma domani sera”

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″. Un breve comunicato a confermare il regolare svolgimento di Juve-Napoli in programma domani sera, nonostante la mancata partenza della squadra azzurra alla volta di Torino.

Tutto è partito dal documento firmato dall’ASL di Napoli dopo il riscontro della positività di Zielinski ed Elmas. In un primo momento si pensava fosse stata l’autorità sanitaria ad impedire il viaggio della squadra di Gattuso, salvo poi apprendere che nel documento non vi è alcun divieto ad affrontare la gara per gli azzurri. Una decisione quindi del club, che al momento rischia la sconfitta per 3-0 a tavolino.