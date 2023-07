Sportitalia – Vertice Inter-Udinese per Samardzic. Carnesecchi e Demiral, gli scenari

Grandi manovre in casa Inter: mercato in fermento, in entrata come in uscita. Tanti i nomi coinvolti, tra idee concrete, sondaggi e valutazioni. Sportitalia ha fatto il punto sulle strategie dei nerazzurri: "L'Inter ha fatto una seconda chiamata all'Atalanta per Carnesecchi: rientra nei piani dell'Atalanta, anche perchè gli altri 2 portieri non fanno impazzire Gasperini. Carnesecchi è obiettivo dell'Inter, ma non ci sono state offerte o trattative, per ora solo chiamate e solo discussioni interlocutorie.