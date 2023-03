Kessie: “Mi vedo al Barcellona per tanti anni. Voci sull’Inter? Vuol dire che…”

L'ivoriano ha parlato del suo futuro in una intervista concessa al Mundo Deportivo

Le voci si rincorrono ormai da mesi e la sensazione è che possano continuare a farlo fino all'estate. Franck Kessié è un vecchio pallino di Piero Ausilio, finito al Barcellona a parametro zero al termine della sua avventura al Milan e ora desideroso di imporsi alla corte di Xavi. A gennaio però è stato accostato con una certa insistenza all'Inter e per alcuni la pista potrebbe tornare di moda nella prossima sessione di mercato.

Di questa situazione ha parlato lui stesso, nel corso di una intervista concessa al Mundo Deportivo. Le sue parole: "Io accostato all'Inter? Quando senti il ​​tuo nome in un altro Paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni.