L’Inter sta lavorando molto in questo mercato per rinforzare la rosa di Conte, ma anche in prospettiva cercando di mettere a segno alcune operazioni per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’Inter avrebbe una corsia preferenziale per il difensore del Verona Kumbulla. Il club nerazzurro avrebbe anticipato la concorrenza e per assicurarsi il giovane difensore girerebbe subito l’esterno Dimarco al Verona.