Inter, Lautaro carico per il big match. Gruppo quasi al completo, Cuadrado tra i convocati?

Lautaro Martinez mercoledì è rientrato in Italia e ieri è tornato ad allenarsi col resto del gruppo alla Pinetina: Simone Inzaghi ha così potuto lavorare col gruppo quasi al completo, a parte gli infortunati e Alexis Sanchez. Capitan Lautaro si è presentato più carico che mai dopo la vittoria prestigiosa (con tante polemiche) della sua Argentina in casa del Brasile e via social ha indicato la via al resto della comitiva: «Siamo tornati — ha scritto come didascalia di una foto di campo postata su Instagram — Ora concentriamoci sulla partita di domenica». Il Toro sa quanto sia importante la trasferta in casa della Juve, per lanciare un ennesimo segnale al campionato e magari tentare la prima vera fuga in testa alla classifica della Serie A.