Mundo Deportivo – Lautaro vuole solo il Barcellona, Inter cederà a queste cifre

La trattativa del Barcellona per acquistare Lautaro Martinez va avanti. Il club catalano lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi della prossima stagione e ora tratta con l’Inter per trovare un accordo. Ieri il ds nerazzurro Ausilio ha ribadito la volontà di non cedere l’attaccante, ma in Spagna sono sicuri che l’affare si farà.

“I club continuano a negoziare e il trasferimento, originariamente fissato nella sua clausola di 111 milioni, e che si chiuderà con 70 milioni più un giocatore . Il calciatore argentino, al contrario, ha già tutto chiaro. La sua ferma volontà è di venire a Barcellona ed è quello che sanno entrambi i club”, spiega chiaramente il Mundo Deportivo. L’Inter sta facendo di tutto per trattenerlo, ha anche offerto un aumento dell’ingaggio, ma la volontà dell’argentino sarebbe quella di raggiungere Messi e vestire la maglia blaugrana, dove inizialmente guadagnerà circa 7,5 milioni l’anno per poi vedere cresce il suo stipendio.