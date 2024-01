Inter, continua la marcia inarrestabile di Lautaro. E alle sue spalle un bomber inaspettato

"Ieri sera l’Inter, cannibale e ingorda, non teneva stretta solo la vetta della Serie A, ma si appuntava con orgoglio sia il dominatore della classifica cannonieri sia il suo strano vice. Lautaro Martinez, re indiscusso in Italia, ieri ha iniziato il girone di ritorno continuando con la stessa dolce abitudine dell’andata.Un altro paio di golletti per aggiornare la serie, adesso siamo arrivati a 18 in 18 partite. Se continuasse con questa media nelle successive 18, toccherebbe con mano il record storico di 36 condiviso da Higuain e Immobile. Se però si gira alle spalle, nella lista dei bomber stagionali l’argentino trova un compagno in mezzo a sorpresa tra Giroud e Berardi. In attesa che le punte di Milan e Sassuolo giochino questo turno, al secondo posto a quota nove c’è pure Hakan Calhanoglu, non esattamente cannoniere professionista. La doppietta turca di ieri, speculare a quella argentina – una rete su azione e una su rigore -, lancia il regista di Inzaghi in questa nuova veste. Calha ha già raggiunto il suo record in una singola stagione di A, quella del Milan 2019-20, ed è assai probabile che metta presto la freccia", sottolinea La Gazzetta dello Sport.