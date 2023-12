Voti alti e nessuna insufficienza secondo il Corriere dello Sport per l'Inter uscita vittoria dall'Olimpico. Il migliore in campo è Thuram (voto 7,5): "Atletismo, rambismo. Movimenti forsennati su tutto l’attacco per disorientare la difesa della Lazio e stuzzicare gli inserimenti di Lautaro. Il gol dello 0-2 nasce da una sua spizzata a centrocampo, aziona Barella che lo lancia in area. Da applausi a scena aperta lo schema, l’assalto, la stoccata"