Lautaro svela: “Il rigore? Non toccava a me, ma ho detto a Scaloni che volevo tirare io”

"Non toccava a me tirare, ma ho detto al mister che volevo calciare, e mi hanno dato il quinto rigore. E sono contento perché è entrato, perché ho preso il tiro finale ed è servito per qualificarci alla semifinale, che era quello che cercavamo. Lo dedico alla mia famiglia sugli spalti, con mia moglie e la sua famiglia, mia figlia, i miei fratelli, a mia madre, che vive in Argentina con mia nonna e un altro fratello. Lo dedico a tutti loro. Penso che nei 90 minuti meritassimo di vincerla, nei 120' abbiamo creato occasioni. Abbiamo personalità e un grande portiere. Preparare la partita contro la Croazia sarà molto difficile. Speriamo di poter arrivare alla finale".