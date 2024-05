In un video pubblicato sul suo profilo Instagram Lautaro ha parlato del traguardo raggiunto in questa stagione

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram Lautaro ha parlato del traguardo raggiunto in questa stagione, lo scudetto e la seconda stella con l'Inter:

"Vincere il campionato è una cosa speciale per me. Ho sempre sognato, di alzare al cielo un trofeo, di essere capitano di una società importante come l'Inter. Assieme a mia moglie e ai miei figli, abbiamo formato una famiglia bellissima. È magico entrare a San Siro, dove la gente urla il tuo nome quando fai gol, questo ti fa godere ogni giorno".