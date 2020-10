Borussia Mönchengladbach, Lazaro torna ad allenarsi in gruppo: “Inter, ci vediamo al ritorno”

Buone notizie in casa Borussia Mönchengladbach: Valentino Lazaro, dopo l’infortunio al polpaccio sinistro rimediato in amichevole a fine agosto, è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo.

Niente sfida dell’ex, tuttavia, per l’esterno austriaco, che non sarà a disposizione del tecnico Rose per il match di domani sera contro l’Inter. Appuntamento fissato per la partita di ritorno, come auspicato dallo stesso calciatore: “Di nuovo in gruppo! Purtroppo non al 100% per la partita di domani contro i miei vecchi compagni di squadra. Inter, ci vediamo alla partita di ritorno“.