"A prescindere dal nodo portiere, Inzaghi sta studiando alcune rotazioni dopo le fatiche di Champions. Al netto dei 5 giorni di recupero, mercoledì c’è l’Atalanta e quindi ci sta di attingere a una rosa lunga che ormai dà ampie garanzie. In attacco un cambio è obbligato perché Thuram dovrà stare fuori 10-15 giorni a causa dell’elongazione all’adduttore accusata in Coppa. Lautaro ha bisogno di riposo, ma potrebbe iniziare con Sanchez e poi fare staffetta con Arnautovic. Stesso discorso per Calhanoglu e Asllani, con Frattesi a rilevare Barella. In difesa, riposo per almeno un braccetto (più facile Bastoni, diffidato), mentre a destra Dumfries dovrebbe rilevare Darmian. Acerbi e Thuram tornano tra Genoa e Bologna per essere al top a Madrid", precisa il quotidiano.