E' un'Inter che vive sensazioni contrastanti, quella che si appresta a salutare San Siro per la stagione 2023-24.

In campo i ragazzi di Inzaghi affrontano la Lazio prima di sollevare il trofeo dello scudetto, mentre fuori dal campo sono i giorni in cui tutto, per la futura storia nerazzurra, potrebbe cambiare. I tifosi interisti, ovviamente, sono incandescenti. Ecco la loro partita vissuta sui social: