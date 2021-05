LIVEBLOG – Inzaghi arriva all’Inter, i tifosi: “Ora portaci Milinkovic!”

Dopo l'addio di Antonio Conte, l'Inter ha sciolto le riserve sul nuovo allenatore: sarà Simone Inzaghi, che ha accettato l'offerta nerazzurra

Dopo l'addio di Antonio Conte, l'Inter ha sciolto le riserve sul nuovo allenatore: sarà Simone Inzaghi, che ha accettato l'offerta nerazzurra e sciolto l'accordo verbale con la Lazio per il rinnovo di contratto fino al 2024. I social, ovviamente, sono in fermento per la mossa della società, pronta a inaugurare una nuova era. Ecco le migliori reazioni dei tifosi interisti: