L’Inter è chiamata a rispondere alla Juventus, vittoriosa in casa del Cagliari oggi pomeriggio. I nerazzurri sono ospiti del Napoli di Gattuso al San Paolo, trasferta molto insidiosa visti i precedenti degli ultimi anni su questo campo. Come di consueto, i tifosi nerazzurri hanno utilizzato i social per commentare la gara della squadra di Conte. Questi i migliori commenti raccolti da FcInter1908:

Scheda 1 di 2