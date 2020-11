Lukaku convocato dal Belgio, irritazione Inter: richieste non ascoltate, c’è una speranza

Nonostante il fastidio muscolare accusato negli scorsi giorni che lo ha costretto a saltare le sfide contro Parma e Real Madrid, Romelu Lukaku è stato regolarmente convocato dal Belgio per i prossimi impegni internazionali. Indisponibile per la sua squadra di club, ma non per la sua Nazionale: un vero e proprio paradosso, come scrive Tuttosport. Una scelta che ha parecchio infastidito l’Inter, che sperava in un po’ di clemenza da parte della federazione belga.

DIPLOMAZIA INUTILE – “L’Inter nel corso dell’ultima settimana ha lavorato affinché Lukaku recuperasse al meglio e al tempo stesso ha cercato con dei contatti con la federazione belga di frenare la chiamata in nazionale, ma ieri alle 12.15 è arrivata la conferma della chiamata da parte del ct Roberto Martinez. […] La convocazione costringerà Lukaku a recarsi in Belgio per la visita medica con i medici della nazionale anche se domani il giocatore non fosse a disposizione per la sfida con l’Atalanta“.

SPERANZA – “L’Inter, soprattutto se Lukaku non sarà a disposizione per l’Atalanta, spera che lunedì il giocatore, una volta visitato dallo staff medico del Belgio, venga rimandato a Milano. Se Lukaku dovesse invece rimanere con la nazionale, il club nerazzurro farà di nuovo presente il percorso del giocatore negli ultimi dieci giorni, confidando in una gestione oculata da parte di Martinez che potrebbe liberare Lukaku dopo la partita con l’Inghilterra, soprattutto in caso di successo dei Diavoli Rossi“.