Lukaku, deadline 12 luglio. Chelsea chiede 40 mln, ottimismo Inter: si chiude a 30?

"Un ruolo importante, nella trattativa per il ritorno di Lukaku in nerazzurro, lo giocheranno i bonus. È la formula che ha in testa l’Inter, per avvicinarsi il più possibile alla fatidica quota dei 40 milioni. Bonus che saranno legati alle vittorie di squadra, in particolare quello scudetto che è l’obiettivo nella testa di tutti ad Appiano. Lukaku è l’uomo del tricolore. Lo è stato con Antonio Conte, non ha inciso la scorsa stagione per colpa degli infortuni ma vuole farlo la prossima. Come se avesse un debito da saldare nei confronti dei tifosi. L’Inter vuole presentarsi in prima fila, il 20 agosto. Non vuole ritardi, partenze a handicap, sconfitte o frenate immotivate. Lukaku è la motivazione fatta persona. Ed è, per mille motivi, il centravanti che non puoi non prendere, in questa sessione di mercato. L’Inter lo sa. E per adesso non ha individuato piani B all’altezza, nel rapporto costo/rendimento. Non resta che affondare il colpo, ma al momento giusto", aggiunge Gazzetta.