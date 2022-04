CorSera – Lukaku all’Inter non è più impossibile: lo scenario e…Dybala

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter. E il suo ritorno all'Inter non è più considerato impossibile al 100% dalla dirigenza nerazzurra

"All’Inter può tornare solo in prestito, il club nerazzurro non ha certo le risorse per riacquistarlo. Una formula si può trovare, ma torniamo sempre a quel che vorrà la nuova proprietà del Blues. Per Lukaku sarebbe stato più facile fare le valigie se fosse rimasto Abramovich.

Il ritorno in nerazzurro però avrebbe un costo anche per Lukaku. L’attaccante dovrebbe tagliarsi lo stipendio e scendere dagli attuali 12,5 milioni netti a stagione a non più di 8-9. Per sopportare un costo del genere l’Inter deve sfoltire la rosa, cedere (o liquidare) di sicuro Sanchez e Vidal, oltre a vari comprimari (Vecino, Sensi, Kolarov e una nutrita pattuglia di giocatori in scadenza o giovani inutilizzati). In più il ritorno di Lukaku si incrocia con il desiderio di acquistare a parametro zero Dybala. Il cartellino dell’argentino non costa, lo stipendio sì (almeno 7,5 milioni) e così il monte ingaggi del club nerazzurro rischierebbe di aumentare invece che diminuire".