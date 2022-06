Inter, filo diretto Lukaku-Inzaghi: obiettivo chiaro, è nato il patto scudetto

Dopo essersi "annusati" per poco più due settimane la scorsa estate, Simone Inzaghi e Romelu Lukaku sono pronti a ripartire da dove avevano lasciato. Con in testa un unico obiettivo: conquistare lo scudetto. Proprio il tecnico dell'Inter è il principale sponsor dell'attaccante belga, considerato l'elemento ideale per la sua idea di calcio, e il filo diretto tra i due pare non essersi mai interrotto. Un feeling immediato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Tutto sgorgò in maniera naturale, prima che il Chelsea rovinasse l'idillio arrivando a Milano con una valigia piena di sterline. Rom si fece tentare dalle sirene inglesi (e da un maxi-stipendio), salvo poi pentirsene amaramente, e nello stesso momento cambiò la natura stessa della squadra che aveva in testa Simone".