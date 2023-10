Lukaku, striscione della Curva Nord: “Infame schifoso! Milano ti aspetta”

Mancano meno di 9 ore al fischio d'inizio di Inter-Roma, partita che vedrà il ritorno per la prima volta di Romelu Lukaku a San Siro da avversario

Mancano meno di 9 ore al fischio d'inizio di Inter-Roma, partita che vedrà il ritorno per la prima volta di Romelu Lukaku a San Siro da avversario. E la Curva Nord, che accoglierà il belga sommergendolo di fischi, ha già cominciato l'"accoglienza" esponendo questo striscione a Milano: "Infame schifoso! Milano ti aspetta".

La gara di oggi avrà un contorno molto particolare: la Curva aveva preparato 30mila fischietti per accogliere il belga, vietati però dalla Questura: questi saranno comunque disponibili, ma verranno puniti con una multa per chi dovesse utilizzarli. Il clima, in ogni caso, si prospetta davvero bollente.