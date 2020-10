Lukaku: “Inter, quest’anno si può vincere. Grazie a Conte e ai compagni. E ai tifosi dico…”

Romelu Lukaku è stato premiato come miglior giocatore della scorsa Europa League. Il centravanti dell’Inter, ricevuto il riconoscimento, ha voluto ringraziare squadre, tecnico e chiunque gli abbia permesso di raggiungere questo traguardo.

“Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di essere dove sono oggi.

Mia madre e mio fratello per l’amore e il supporto incondizionato.

Il mio agente per essere più di un amico e per la sua capacità di darmi ogni volta nuovi obiettivi.

Grazie Antonio Conte, a te mister e al tuo staff, per aver creduto in me e avermi fatto diventare il giocatore che sono oggi. Vi devo molto, ragazzi.

Ma il ringraziamento più importante va ai miei compagni di squadra, perché voi siete i veri artefici della mia vittoria di questo premio.

Sono convinto che quest’anno possiamo essere ancora più competitivi per vincere qualcosa come gruppo, perché la vittoria della squadra è in assoluto la cosa più importante.

Un grazie speciale ai tifosi dell’Inter, vi voglio bene! Fin dal primo giorno il vostro amore ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sono onorato di vestire questa maglia e rappresentare questi colori. Mi auguro che presto potremo festeggiare un gol tutti insieme a San Siro”.