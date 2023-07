Main sponsor, arriva il no risentito di Zhang a Wizz Air: ecco perché

Steven Zhang ha rifiutato in maniera risentita l'offerta di Wizz Air per diventare il nuovo main sponsor dell'Inter per le prossime stagioni

Redazione1908

Prosegue la ricerca del main sponsor in casa Inter. In questo momento, in pole position ci sarebbe Paramount+, che verrebbe confermato come main sponsor. Saltata, invece, la trattativa con Wizz Air.