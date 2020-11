Ruslan Malinovskyi non è soltanto uno dei principali pericoli per l’Inter oggi a Bergamo. Il calciatore dell’Atalanta, come rivelato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky, è finito nel radar della società di corso Vittorio Emanuele. “E’ molto seguito dall’Inter, ma già da tanto tempo. E’ uno dei calciatori che più piacciono ai nerazzurri“, ha detto l’esperto di mercato.