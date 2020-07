Marelli: “Di Bello? Che pasticcio. Lo dico chiaramente: il VAR ha deciso scientemente di…”

Si continua a discutere degli episodi da moviola di Roma-Inter che hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca in casa nerazzurra e, soprattutto, del contatto Lautaro Martinez-Kolarov nell’azione che ha portato al gol del momentaneo 1-1 giallorosso al termine del primo tempo. Sull’argomento è intervenuto, tramite il suo blog, anche l’ex arbitro Luca Marelli, che ha scritto:

“Lo dico senza mezze misure: la designazione di questa partita mi ha lasciato molto perplesso (…). A peggiorare il quadro il comportamento di Guida al VAR che, sull’episodio centrale, ha assunto una decisione senza senso. Kolarov, con la parte interna del piede sinistro, tocca la suola dello scarpino di Lautaro. Null’altro. Elementi a supporto della on-field review? Nessuno. Lo scrivo chiaramente: questa, a mio parere, è stata una “furbata” di Guida che, vedendo le immagini televisive, ha deciso scientemente di declinare all’arbitro ogni decisione in merito, scaricandosi eventuali recriminazioni. Così non va. Un arbitro di primissima fascia e con ambizioni di diventare Elite internazionale non può nemmeno pensare a un comportamento del genere (…). Di Bello poteva farsi furbo e a sua volta fischiare fallo: ormai il pasticcio (televisivo) era stato combinato: inutile confermare la scelta iniziale“.

Un commento anche sul contatto Barella-Veretout, per cui i giallorossi hanno chiesto il secondo giallo al centrocampista nerazzurro: “Ma davvero dobbiamo pensare che questo possa essere un fallo da ammonizione e, conseguentemente, da espulsione per doppio giallo? Questo si può anche fischiare ma pensare a un’ammonizione per contatto tra due piedi sinistri significa trasformare il gioco in un bug della Play Station“.

