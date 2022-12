Repubblica – Juve, la grande tentazione è Marotta. Ha rinnovato con l’Inter ma…

La Juventus è pronta a ridisegnare l'assetto societario per la prossima stagione. Repubblica lancia l'ipotesi di un ritorno di Marotta

"Dopo le dimissioni del Cda, il prossimo passo della Juventus sarà il rinnovamento totale della dirigenza. La cabina di regia che sarà decisa il 18 dicembre dopo l’indicazione di Gianluca Ferrero alla presidenza e di Maurizio Scanavino come direttore generale è il primo passo verso una nuova società". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al nuovo assetto societario della Juventus. Sempre Repubblica, tra l'altro, aggiunge come l'idea sia di riportare Marotta alla Juventus: