"Il problema ruotava tutto attorno alla contropartita utile a infiocchettare l’affare, ma è stato risolto ieri mentre il presidente Marotta e il d.s. Ausilio lavoravano a distanza, dalla Germania. Nel dettaglio, Gaetano Oristanio è uscito dall’affare, i nerazzurri hanno cambiato la formula e fatto una offerta al Grifone di solo cash per un totale di 15 milioni. Alla cifra base di 13 milioni si è aggiunta una quota di 2 di bonus non troppo difficili da raggiungere. Resta ancora qualche dettaglio per l’ultimo ok, che dovrebbe arrivare nel weekend, ma il più è ormai fatto", scrive La Gazzetta dello Sport.