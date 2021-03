Matthäus: i 10 gol più belli e importanti con l’Inter e il grande complimento di Maradona

Tra il 1988 e il 1992, Lothar Matthäus ha segnato 53 gol in 153 presenze con l'Inter. Ha vinto uno scudetto, la Supercoppa Italiana e la Coppa Uefa. In quegli anni il tedesco ha vinto un mondiale e il Pallone d'Oro. Come ricorda il Guardian, è stato forse Diego Maradona ad avergli fatto il più grande complimento quando lo ha descritto come il "miglior rivale che ho avuto in tutta la mia carriera". Per festeggiare domenica i suoi 60 anni, il Guardian racconta 10 dei suoi più belli e importanti gol con l'Inter.