GdS – Milan-Inter, San Siro già sold out per la semifinale d’andata di Champions

San Siro sold out per Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, sono già esauriti i biglietti per il derby europeo.

“Saranno presenti più di 72mila spettatori, e sarà così anche per la sfida di ritorno del 16, dove giocheranno in casa i nerazzurri. In palio c'è la finale di Istanbul del 10 giugno, dove la vincente sfiderà una tra Real e Manchester City. La caccia ai biglietti partita nei giorni scorsi si è conclusa. Prima della sfida con la Roma Casa Milan è stata invasa da migliaia di tifosi rossoneri a caccia di biglietti, molti di loro arrivati all'alba per assicurarsi un posto a San Siro”, si legge.