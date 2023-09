Sky – Inter, Inzaghi premia la squadra: allenamento annullato e giorno di riposo

Quinta vittoria di fila nel derby e cinque gol rifilati al Milan. L'Inter riparte alla grande dopo la sosta per le nazionali e si avvicina alla prima gara del girone di Champions come meglio non poteva.

Come sottolinea Sky Sport, Simone Inzaghi, portato in trionfo dalla squadra al termine del derby, ha voluto premiare i suoi giocatori. Come? Annullando l'allenamento e concedendo un giorno di riposo alla squadra, tutti con le proprie famiglie per ricaricare le batterie in vista della gara contro la Real Sociedad.