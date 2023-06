CorSera – Inter, Mkhitaryan è quasi pronto: “Può spingere Brozovic in panchina”

"Il fatto che dopo la semifinale con il Milan, i nerazzurri abbiano trovato avversari sempre molto allenanti è una coincidenza felice per Inzaghi, che ora deve recuperare Dimarco (che è rimasto a Milano per precauzione e non preoccupa), Mkhitaryan (fuori proprio dalla semifinale europea) e Correa. L’armeno è quasi pronto ed è l’incognita che spingerebbe Brozovic in panchina, con Calhanoglu in regia. Mentre quello tra Lukaku e Dzeko è il grande dubbio, con il bosniaco sempre in vantaggio nelle quotazioni di Inzaghi, nonostante la forma smagliante del belga", aggiunge il quotidiano.