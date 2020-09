Inter-Napoli, proseguono i contatti per Vecino: parti ancora distanti, ma c’è ottimismo

Il Napoli fa sul serio per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter, finito nella lista dei partenti, piace molto a Gattuso, e i contatti tra i due club sono destinati a proseguire. Secondo Tuttosport esiste ancora una distanza importante tra le parti, ma c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione: “Proseguono intanto i discorsi con il Napoli per Matias Vecino: l’Inter chiede il prestito con obbligo di riscatto e 18 milioni per il cartellino, De Laurentiis offre il diritto e 10 milioni ma c’è fiducia di poter trovare un accordo“.